Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Григорий Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом».

Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на один сезон.

В сезоне-2025/26 Денисенко набрал 28 (14+14) очков в 64 матчах FONBET регулярного чемпионата КХЛ. В 20 играх Кубка Гагарина форвард забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи.

Суммарно на счету форварда 163 встречи в КХЛ и 54 (27+27) набранных очка.

«Ак Барс» с 94 очками занял третье место в Восточной конференции чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина казанцы дошли до финала, где проиграли «Локомотиву» — 2-4 в серии.