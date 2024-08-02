«Барыс» подписал контракт с канадским форвардом Маклаудом, сыгравшим почти 300 матчей в НХЛ
«Барыс» объявил о заключении однолетнего контракта с канадским нападающим Майклом Маклаудом.
Маклауд был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2016 года. С тех пор хоккеист принял участие в 287 матчах североамериканской лиги. В прошлом сезоне канадец в составе «Дэвилс» сыграл в 45 встречах регулярного чемпионата, отметившись десятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.
Ранее карьера форварда в НХЛ была поставлена на паузу из-за судебного разбирательства в отношении пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады, которых обвинили в сексуальном насилии.
В прошлом сезоне «Барыс» занял 12-е место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.
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|Ак Барс
|0
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|5
|Амур
|0
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|Барыс
|0
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|0
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|0
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|0
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|Нефтехимик
|0
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|0
|0
|10
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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