Нападающий Аношко подписал контракт с минским «Динамо»

21-летний форвард Иван Аношко подписал двусторонний контракт с минским «Динамо», сообщила пресс-служба белорусского клуба.

Соглашение с воспитанником школы «Динамо-Джуниверс» рассчитано на один год.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Динамо-Молодечно» и набрал 40 (17+23) очков в 54 матчах с учетом плей-ин. Он стал лучшим бомбардиром команды.

В сезоне-2025/26 минское «Динамо» набрало 88 очков в регулярном FONBET чемпионате КХЛ и заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции. В четвертьфинале Кубка Гагарина минская команда проиграла «Ак Барсу» со счетом 0-4 в серии.