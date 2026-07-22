«Барыс» подписал американского нападающего Бэйли

«Барыс» объявил о подписании контракта с американским нападающим Джастином Бэйли.

Соглашение с 31-летним хоккеистом носит односторонний характер и рассчитано на один сезон — до конца мая 2027 года.

В прошедшем сезоне Бэйли набрал 42 (25+17) очка в 73 матчах за «Сан Диего Галлз» в АХЛ. Он стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате.

В НХЛ Бэйли провел 141 матч за «Сан Хосе», «Ванкувер», «Филадельфию» и «Баффало», в которых набрал 23 (10+13) очка.