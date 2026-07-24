«Шанхай Дрэгонс» арендовал у «Трактора» вратаря Бутейца

«Шанхай Дрэгонс» объявил об аренде вратаря «Трактора» Вячеслава Бутейца.

Бутеец является воспитанником челябинского хоккея. В МХЛ он выступал за «Белых медведей» и «Чайку», в ВХЛ — за «Челмет». Ранее 24-летний хоккеист подписал двухлетний контракт с «Трактором».

«Молодой габаритный вратарь, который хочет прогрессировать в команде КХЛ. Пробовал свои силы за океаном, набрался опыта, который пригодится в нашей команде. Составит конкуренцию во вратарской бригаде, поборется за место в основе», — приводит пресс-служба «Шанхая» слова генерального менеджера Евгения Артюхина.

Последние два сезона голкипер провел в Северной Америке за команды АХЛ и ECHL. Также он сыграл один матч за «Анахайм» в НХЛ.