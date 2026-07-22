Каменский назвал создание Дня хоккея правильным решением президента

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» высказался о создании Дня хоккея в России.

«Отмечать, естественно, буду. Пока не думал, как именно. Принятие такого праздничного дня — это очень здорово для развития и истории нашего хоккея. Это один из ведущих видов спорта России. Это правильное решение, которое принял наш президент», — сказал Каменский «СЭ».

Праздник был учрежден указом президента РФ Владимира Путина и будет отмечаться 22 декабря. Согласно документу, это сделано «в целях популяризации и развития хоккея».