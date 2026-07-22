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Каменский назвал создание Дня хоккея правильным решением президента

Дарик Агаларов
корреспондент

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» высказался о создании Дня хоккея в России.

«Отмечать, естественно, буду. Пока не думал, как именно. Принятие такого праздничного дня — это очень здорово для развития и истории нашего хоккея. Это один из ведущих видов спорта России. Это правильное решение, которое принял наш президент», — сказал Каменский «СЭ».

В&nbsp;России утвердили День хоккея.В России появился День хоккея. Раньше он тоже был, но теперь его официально признал президент

Праздник был учрежден указом президента РФ Владимира Путина и будет отмечаться 22 декабря. Согласно документу, это сделано «в целях популяризации и развития хоккея».

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Хоккей
Валерий Каменский
Владимир Путин
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1 Металлург Мг 22 16 6 34
2 Нефтехимик 20 11 9 25
3 Барыс 20 11 9 23
4 Автомобилист 20 10 10 22
5 Ак Барс 21 10 11 22
6 Амур 19 10 9 21
7 Салават Юлаев 21 10 11 21
8 Авангард 18 10 8 20
9 Сибирь 22 8 14 19
10 Адмирал 19 8 11 19
11 Трактор 19 8 11 18
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 20 15 5 30
2 Локомотив 19 14 5 28
3 Торпедо НН 20 12 8 27
4 Шанхай Дрэгонс 18 12 6 26
5 Спартак 19 11 8 25
6 Северсталь 20 11 9 24
7 Динамо М 23 8 15 21
8 Динамо Мн 20 7 13 20
9 СКА 19 9 10 19
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29.10 15:30 Сибирь – Металлург Мг 5 : 2
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