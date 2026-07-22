Каменский назвал создание Дня хоккея правильным решением президента
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» высказался о создании Дня хоккея в России.
«Отмечать, естественно, буду. Пока не думал, как именно. Принятие такого праздничного дня — это очень здорово для развития и истории нашего хоккея. Это один из ведущих видов спорта России. Это правильное решение, которое принял наш президент», — сказал Каменский «СЭ».
Праздник был учрежден указом президента РФ Владимира Путина и будет отмечаться 22 декабря. Согласно документу, это сделано «в целях популяризации и развития хоккея».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|22
|16
|6
|34
|2
|Нефтехимик
|20
|11
|9
|25
|3
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|4
|Автомобилист
|20
|10
|10
|22
|5
|Ак Барс
|21
|10
|11
|22
|6
|Амур
|19
|10
|9
|21
|7
|Салават Юлаев
|21
|10
|11
|21
|8
|Авангард
|18
|10
|8
|20
|9
|Сибирь
|22
|8
|14
|19
|10
|Адмирал
|19
|8
|11
|19
|11
|Трактор
|19
|8
|11
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|20
|15
|5
|30
|2
|Локомотив
|19
|14
|5
|28
|3
|Торпедо НН
|20
|12
|8
|27
|4
|Шанхай Дрэгонс
|18
|12
|6
|26
|5
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|6
|Северсталь
|20
|11
|9
|24
|7
|Динамо М
|23
|8
|15
|21
|8
|Динамо Мн
|20
|7
|13
|20
|9
|СКА
|19
|9
|10
|19
|10
|Сочи
|19
|6
|13
|12
|11
|Лада
|20
|2
|18
|9
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3.11
|29.10
|15:30
|Сибирь – Металлург Мг
|5 : 2
|29.10
|17:00
|Автомобилист – Торпедо НН
|3 : 2 Б
|29.10
|19:00
|Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|29.10
|19:00
|Локомотив – Сочи
|- : -
|29.10
|19:00
|Северсталь – Спартак
|- : -
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