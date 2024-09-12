СКА проиграл «Трактору» в первом домашнем матче в сезоне КХЛ

СКА не смог дома обыграть «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:3. Встреча прошла на «СКА Арене».

У челябинской команды шайбы забросили Максим Шабанов, оформивший дубль, и Виталий Кравцов.

«Трактор» набрал 5 очков в 4 матчах и занимает четвертое место на «Востоке». У СКА на счету 1 победа и три поражения. Команда Романа Ротенберга с 3 баллами находится на 9-й строчке «Запада».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.

СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Шабанов — 2 (Кравцов), 47:49 — 0:1. Кравцов — 3 (Шабанов), 51:01 — 0:2. Шабанов — 3 (п.в., Ткачев, Фукале), 57:21 — 0:3.

Вратари: Плешков — Фукале.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 38 (13+12+13) — 33 (10+10+13).

Судьи: Бирин, Гамалей.

12 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12285 зрителей