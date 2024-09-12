Дубль Бутузова помог «Сибири» обыграть «Северсталь»

«Сибирь» на выезде обыграла «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У новосибирцев дубль оформил Владимир Бутузов. Гол и результативная передача на счету Тэйлора Бек и Сергея Широкова. У череповецкого клуба 2 (1+1) очка набрал Данил Аймурзин.

«Сибирь» одержала первую победу в этом сезоне — 2 очка и 9-я строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Северсталь» с 4 очками — на 5-й строчке «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)

Голы: Бек — 1, 31:10 — 0:1. Пилипенко — 3 (Ильин, Аймурзин), 35:56 — 1:1. Бутузов — 1 (Гордеев), 42:32 — 1:2. Аймурзин — 3 (бол., Коростелев, Калдис), 46:49 — 2:2. Белоусов — 2 (Андреофф, Гордеев), 52:54 — 2:3. Бутузов — 2 (бол., Бек, Широков), 53:49 — 2:4. Широков — 2 (п.в.), 58:46 — 2:5.

Вратари: Самойлов — Красоткин.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 34 (14+12+8) — 20 (6+8+6).

Судьи: Кочетов, Метальников.

12 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5385 зрителей.