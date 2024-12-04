Силантьев рассказал, как пришла идея сделать капу с надписью «SILA»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» прокомментировал свою именную капу с надписью «SILA».

— Расскажите, как пришла идея написать на капе «SILA»?

— Хотелось придумать что-то свое. Мы с женой ехали по Москве летом. Пришла мысль в голову, сделать надпись. Потом еще и услышали песню «Богатырская наша сила». Подумали: почему бы и нет? Все это повышает медийность. Думаю, песня болельщикам тоже нравится. Все ее знают. Получилось прикольно.

— Как понимаете, когда надо улыбаться, чтобы попасть в трансляцию?

— Честно, когда забил первый гол в сезоне, я улыбался до ушей, чтобы было видно капу. Мы проговаривали, чтобы ее было видно, но для этого нужно хорошо улыбнуться. Потом уже начал улыбаться меньше, чтобы не выглядело наигранно. Хотелось что-то свое, поэтому и сделал такую надпись.