Силантьев — о тяжелом старте сезона «Металлурга»: «Оставим все на плей-офф»
Форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» прокомментировал игру команды на старте сезона-2024/25.
— Что не получается у «Металлурга» на старте сезона?
— У нас тяжелый старт сезона, мы все это понимаем. Каждый соперник настраивается на нас и хочет выиграть. Где-то мы допускаем ошибки, без этого никак. Главное — сделать правильные выводы, думаю, все будет нормально.
— Почему «Металлург» мало забивает?
— Действительно, мы забиваем мало, хотя моментов уйма. Все идет с тренировок. Может быть, немного не хватает хладнокровия. Для этого мы и работаем. Оставим все на плей-офф.
— В команде нет успокоенности после чемпионства?
— Каждый после прошлого сезона задумывался о следующем сезоне. И все понимали, что будет тяжело. У нас был непростой старт, накапливается усталость, но через все это надо проходить. Думаю, мы справимся, и все будет хорошо.
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|34
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|33
|8
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|31
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
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|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|33
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|24
|21
|12
|Амур
|32
|7
|25
|17
|4.12
|12:00
|
Амур – Локомотив
|- : -
|4.12
|12:30
|
Адмирал – Динамо Мн
|- : -
|4.12
|16:30
|
Авангард – Сочи
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|
Барыс – Спартак
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|
Куньлунь РС – Нефтехимик
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|4.12
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|
Витязь – ЦСКА
|- : -