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Сегодня, 10:15

«Амур» — «Локомотив»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Локомотив» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Амур», Telegram

«Амур» примет «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 4 декабря. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». Также игру транслируют: в Хабаровске — канал «Губерния», в Ярославле — «Первый ярославский».

С ключевыми событиями игры «Амур» — «Локомотив» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Предыдущая встреча команд в октябре завершилась победой «Локомотива» со счетом 5:0.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 56 очков в 34 матчах. «Амур» находится на последнем месте в Восточной конференции, набрав 17 очков в 32 матчах.

Матч «Амур» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 34 27 7 56
2 Спартак 33 21 12 46
3 Динамо М 33 20 13 43
4 СКА 32 19 13 42
5 ЦСКА 30 16 14 39
6 Северсталь 32 18 14 36
7 Динамо Мн 32 16 16 36
8 Торпедо 32 15 17 35
9 Витязь 32 14 18 31
10 Куньлунь РС 33 12 21 28
11 Сочи 31 11 20 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 33 21 12 46
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 31 19 12 42
4 Ак Барс 30 20 10 41
5 Металлург Мг 34 18 16 38
6 Адмирал 34 15 19 35
7 Нефтехимик 34 12 22 33
8 Лада 31 13 18 31
9 Авангард 31 13 18 28
10 Сибирь 30 12 18 27
11 Барыс 33 9 24 21
12 Амур 32 7 25 17
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Амур – Локомотив
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Барыс – Спартак
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