«Металлург» одержал вторую победу в серии над «Барысом» в 1/8 финала плей-офф КХЛ

5 марта в Нур-Султане (Казахстан) «Металлург» одержал победу над «Барысом» (5:3) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина-2022.

В составе команды из Магнитогорска голы забили Семен Кошелев, Максим Карпов, Григорий Дронов, Филипп Майе и Павел Акользин. У «Барыса» заброшенными шайбами отметились Кертис Валк, Никита Михайлис и Коди Куник.

Для «Металлурга» эта победа стала второй в текущей серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Барысом» (2-1).

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток.

Третий матч

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)

Голы: Кошелев — 1 (мен., Земченок, Акользин), 2:17 — 0:1. Акользин — 1 (мен.), 22:09 — 0:2. Майе — 2 (Неколенко, Минулин), 24:19 — 0:3. Дронов — 2 (Карпов, Голдобин), 35:34 — 0:4. Карпов — 1 (Голдобин, Зернов), 44:29 — 0:5. Валк — 1 (Лилья), 49:55 — 1:5. Михайлис — 1 (бол., Савицкий, Валк), 51:56 — 2:5. Каник — 1 (бол., Валк, Морроу), 59:49 — 3:5.

Вратари: Ортио (Бояркин, 24:19, 58:18 — 59:49, 59:56) — Кошечкин (Налимов, 50:31).

Штраф: 4 — 16.

Броски: 37 (16+10+11) — 24 (6+12+6).

Судьи: Белов, Беляев.

5 марта. Нур-Султан. Барыс-Арена.