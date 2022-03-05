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Сегодня, 18:51

«Металлург» одержал вторую победу в серии над «Барысом» в 1/8 финала плей-офф КХЛ

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Илья Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

5 марта в Нур-Султане (Казахстан) «Металлург» одержал победу над «Барысом» (5:3) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина-2022.

В составе команды из Магнитогорска голы забили Семен Кошелев, Максим Карпов, Григорий Дронов, Филипп Майе и Павел Акользин. У «Барыса» заброшенными шайбами отметились Кертис Валк, Никита Михайлис и Коди Куник.

Для «Металлурга» эта победа стала второй в текущей серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Барысом» (2-1).

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток.

Третий матч

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)

Голы: Кошелев — 1 (мен., Земченок, Акользин), 2:17 — 0:1. Акользин — 1 (мен.), 22:09 — 0:2. Майе — 2 (Неколенко, Минулин), 24:19 — 0:3. Дронов — 2 (Карпов, Голдобин), 35:34 — 0:4. Карпов — 1 (Голдобин, Зернов), 44:29 — 0:5. Валк — 1 (Лилья), 49:55 — 1:5. Михайлис — 1 (бол., Савицкий, Валк), 51:56 — 2:5. Каник — 1 (бол., Валк, Морроу), 59:49 — 3:5.

Вратари: Ортио (Бояркин, 24:19, 58:18 — 59:49, 59:56) — Кошечкин (Налимов, 50:31).

Штраф: 4 — 16.

Броски: 37 (16+10+11) — 24 (6+12+6).

Судьи: Белов, Беляев.

5 марта. Нур-Султан. Барыс-Арена.

ЦСКА и &laquo;Локомотив&raquo; проведут третий матч в&nbsp;серии. Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 5 марта: «Барыс» — «Металлург», «Локомотив» — ЦСКА
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
2 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
2 - 1
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7.03
8.03
9.03
5.03 16:30
Барыс – Металлург
 3 : 5
5.03 19:30
Нефтехимик – Трактор
 - : -
5.03 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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