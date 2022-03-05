«Металлург» одержал вторую победу в серии над «Барысом» в 1/8 финала плей-офф КХЛ
5 марта в Нур-Султане (Казахстан) «Металлург» одержал победу над «Барысом» (5:3) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина-2022.
В составе команды из Магнитогорска голы забили Семен Кошелев, Максим Карпов, Григорий Дронов, Филипп Майе и Павел Акользин. У «Барыса» заброшенными шайбами отметились Кертис Валк, Никита Михайлис и Коди Куник.
Для «Металлурга» эта победа стала второй в текущей серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Барысом» (2-1).
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток.
Третий матч
«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)
Голы: Кошелев — 1 (мен., Земченок, Акользин), 2:17 — 0:1. Акользин — 1 (мен.), 22:09 — 0:2. Майе — 2 (Неколенко, Минулин), 24:19 — 0:3. Дронов — 2 (Карпов, Голдобин), 35:34 — 0:4. Карпов — 1 (Голдобин, Зернов), 44:29 — 0:5. Валк — 1 (Лилья), 49:55 — 1:5. Михайлис — 1 (бол., Савицкий, Валк), 51:56 — 2:5. Каник — 1 (бол., Валк, Морроу), 59:49 — 3:5.
Вратари: Ортио (Бояркин, 24:19, 58:18 — 59:49, 59:56) — Кошечкин (Налимов, 50:31).
Штраф: 4 — 16.
Броски: 37 (16+10+11) — 24 (6+12+6).
Судьи: Белов, Беляев.
5 марта. Нур-Султан. Барыс-Арена.
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|30
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|П
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|1
|Трактор
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|26
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|22
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|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
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|18
|27
|42
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|35
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|Куньлунь
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|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|5.03
|16:30
|
Барыс – Металлург
|3 : 5
|5.03
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|5.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -