Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги сезона КХЛ, который досрочно завершился из-за пандемии коронавируса.

— Сезон получился достаточно интересным, — приводит слова Цулыгина официальный сайт КХЛ. — Новый опыт, новые ситуации, многое удалось для себя почерпнуть. Конечно, приятно, что прошли первый раунд плей-офф, но, в то же время, очень жаль, что все вот так завершилось. Есть недосказанность... Очень интересно было бы сразиться с таким грозным соперником, как «Ак Барс». Хотелось проверить себя, всю команду в играх против Казани. Но что есть, то есть. Обстоятельства сложились так, а не иначе.

— На ваш взгляд, решение КХЛ досрочно завершить сезон было единственно верным, исходя из сложившейся ситуации?

— На мой взгляд, это было абсолютно верное решение. Хоккей — игра для болельщиков. Играть при пустых трибунах — это совсем не то, плюс — нависла угроза здоровью не только хоккеистов, болельщиков, но и тех людей, которые работают в клубе и организовывают матчи.

— Одним из вариантов продолжения плей-офф был групповой турнир с шестью командами. Как вы отнеслись к такому варианту?

— Честно говоря, никак. Это уже не спортивный принцип и совсем не то, чего все ждали.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.