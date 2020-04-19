Михал Чайковски: «Мы с Яшкиным хорошие друзья»

Защитник «Динамо» Михал Чайковски поделился эмоциями после подписания нового контракта с московским клубом.

— Я счастлив остаться в одной из лучших команд и играть для динамовских болельщиков! — приводит слова игрока официальный сайт бело-голубых.

— Ты думал о переходе в другой клуб?

— Нет. Я действительно хотел остаться в «Динамо».

— Что изменилось в тебе как в игроке в этом сезоне?

— Я стал старше (смеется). Если серьезно, то каждый день старался узнать что-то новое и быть лучшей версией себя.

— Рад тому, что Дмитрий Яшкин тоже остался в команде?

— Да, я очень рад этому! Мы с ним хорошие друзья.

— Уже успел соскучиться по Москве?

— Конечно же я скучаю по Москве. Для меня это один из лучших городов в мире.