Михал Чайковски: «Мы с Яшкиным хорошие друзья»
Защитник «Динамо» Михал Чайковски поделился эмоциями после подписания нового контракта с московским клубом.
— Я счастлив остаться в одной из лучших команд и играть для динамовских болельщиков! — приводит слова игрока официальный сайт бело-голубых.
— Ты думал о переходе в другой клуб?
— Нет. Я действительно хотел остаться в «Динамо».
— Что изменилось в тебе как в игроке в этом сезоне?
— Я стал старше (смеется). Если серьезно, то каждый день старался узнать что-то новое и быть лучшей версией себя.
— Рад тому, что Дмитрий Яшкин тоже остался в команде?
— Да, я очень рад этому! Мы с ним хорошие друзья.
— Уже успел соскучиться по Москве?
— Конечно же я скучаю по Москве. Для меня это один из лучших городов в мире.
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https://dynamo.ru/news/106555-ya__schastliv_ostat_sya_v__odnoy_iz__luchshih_komand