Мичков рассказал, кто писал ему после драфта НХЛ

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, кто связывался с ним после драфта НХЛ.

«После драфта писали сокомандники из «Филадельфии». Кэм Аткинсон и другие ребята. Ну и знакомые из России. Их имена раскрывать не буду», — сказал Мичков «СЭ».

На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала 19-летнего россиянина под общим седьмым номером.

В сезоне-2023/24 Мичков отыграл 47 матчей за «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.