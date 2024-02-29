«Салават Юлаев» представил проморолик к плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» опубликовал проморолик к старту выступления команды в плей-офф КХЛ.

В ролике приняли участие Александр Самонов, Евгений Тимкин, Григорий Панин, Егор Сучков, Александр Шаров и Алексей Василевский.

Также в видео обыгрывается эпизод с Самоновым и оператором «Амура».

В первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» встретится с «Трактором». Стартовый матч пройдет сегодня, 29 февраля, и начнется в 17:00 мск.