«Ак Барс» потроллил Разина перед полуфинальной серией Кубка Гагарина с «Металлургом»

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала видеоролик в стиле передачи «Ты не поверишь!», в котором потроллила главного тренера «Металлурга» Андрея Разина перед противостоянием в полуфинале плей-офф КХЛ.

Видео называется «Истерика Разина». В нем тренер предстает в образе дебошира: он угрожает ведущему НТВ, «пускает кровь» оператору, рвет золотую цепочку девушки-корреспондента, крушит декорации и разбивает две камеры.

«Пошли готовиться к «Металлургу», поисковик выдал это», — говорится в описании к ролику.

В пятницу, 17 апреля, «Металлург» победил «Торпедо» (4:3 ОТ) в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина и выиграл серию со счетом 4-1. Первый полуфинальный матч между «Магниткой» и «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ пройдет 25 апреля.

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