Клубы КХЛ могут провести турнир в Казани в середине февраля

Как стало известно «СЭ», в Казани в середине февраля может состояться турнир клубов КХЛ. Помимо «Ак Барса» участие в нем могут принять «Северсталь», «Локомотив» и «Нефтехимик».

12 января КХЛ объявила о приостановке регулярного сезона из-за эпидемиологической обстановки в лиге. Матчи игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года были перенесены на более поздние даты. Информации о схеме доигровки текущего сезона на данный момент нет.

Как ранее сообщал «СЭ», КХЛ не планирует проводить матчи регулярки во время Олимпиады-2022.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).