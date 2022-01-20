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Сегодня, 11:48

Клубы КХЛ могут провести турнир в Казани в середине февраля

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Клубы КХЛ могут провести турнир в Казани в середине февраля.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», в Казани в середине февраля может состояться турнир клубов КХЛ. Помимо «Ак Барса» участие в нем могут принять «Северсталь», «Локомотив» и «Нефтехимик».

12 января КХЛ объявила о приостановке регулярного сезона из-за эпидемиологической обстановки в лиге. Матчи игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года были перенесены на более поздние даты. Информации о схеме доигровки текущего сезона на данный момент нет.

Как ранее сообщал «СЭ», КХЛ не планирует проводить матчи регулярки во время Олимпиады-2022.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нефтехимик
ХК Северсталь
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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Сибирь – Адмирал
 - : -
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Нефтехимик – Амур
 - : -
21.01 19:10
Динамо Мн – Сочи
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