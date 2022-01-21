Канадский вратарь «Фрелунды» Мэтт Томкинс перейдет в московское «Динамо»

Голкипер шведской «Фрелунды» Мэтт Томкинс станет игроком московского «Динамо», сообщает в своем Twitter журналист Душан Умичевич. Детали сделки не указаны.

27-летний канадец был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ в 2012 году под общим 199-м номером. При этом в НХЛ он не сыграл ни разу, выступая в минорных лигах. За «Фрелунду» играет с нынешнего сезона.

В текущем сезоне хоккеист провел 22 матча в чемпионате Швеции. В среднем за матч он пропускает 2,27 шайбы, отражая 91,6 процента бросков.