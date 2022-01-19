Егор Яковлев о регулярном чемпионате КХЛ: «Сейчас некуда вставлять перенесенные матчи»

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал ситуацию с приостановкой и возобновлением регулярного чемпионата КХЛ.

«Честно, не знаю. Очень сложная непростая ситуация. Сейчас некуда вставлять эти матчи. Если только клубы будут договариваться играть во время олимпийской паузы без сборников. Поэтому у лиги будет непростой выбор. Думаю, она достойно выйдет из этой ситуации», — сказал Яковлев.

КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в клубах. Одним из вариантов продолжения сезона является проведение плей-ин. В таком случае команды, занимающие седьмое, восьмое, девятое и десятое места в каждой из конференций, разыграют две путевки в плей-офф.