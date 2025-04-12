Уил о поражении московского «Динамо» от «Ак Барса»: «Игра была под нашим контролем»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Эрик О'Делл забросил сегодня. Теперь вы стали врагами?

— Мы выступаем за разные команды. Игра была под нашим контролем. Есть вещи, которые нужно поправить.

— Насколько сложно было перестроиться после серии со СКА?

— Обе команды хорошо играют, но у них разные стили. Наша задача состоит в том, чтобы контролировать определенные участки площадки во время матча и забивать оттуда.

Второй матч серии «Динамо» Москва — «Ак Барс» пройдет в Москве 14 апреля.