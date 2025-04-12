Кудашов о поражении от «Ак Барса»: «Никакого позитива быть не может»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Плохое начало повлияло на результат игры. Со второго периода включились, практически вытащили матч, но гандикап был большой, поэтому не успели.

— Вы смогли сравнять счет и готовились к овертайму. Что перевешивает? Позитив, что сравняли? Или негатив, что проиграли?

— Позитива не может быть, потому, что мы проиграли. Мы пропустили безобразные голы, никакого позитива нет.

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 14 апреля в Москве.