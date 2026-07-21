Никишин исключил возвращение в СКА

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины» Александр Никишин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем будущем, возможном обмене и отношении к возвращению в СКА.

— Теоретически возможно возвращение в СКА?

— Нет. Я же только отсюда уехал.

— Но вы уже выиграли Кубок Стэнли. Что дальше?

— У меня всегда была мечта играть в НХЛ. И она никуда не исчезла. С детства. Когда стал постарше и начал понимать хоккей, смотрел на Овечкина, на других наших ребят. Тогда уже появилась эта мечта.

Понятно, что потом начинаешь мыслить поэтапно: сначала пройти один уровень, потом следующий. Но цель играть в НХЛ была всегда.

— Есть предпочтения, если состоится обмен?

— Нет, вообще никаких. Главное — попасть в команду, где будет возможность играть.

— Хочется выходить хотя бы в топ-4 защитников, играть не по 8, а по 15-20 минут?

— Конечно. Хочется получать шанс, прийти немного в себя.

Никишин перешел в «Каролину» в апреле 2025 года. 30 июня 24-летний россиянин стал ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2025/26 Никишин набрал 33 (11+22) очка в 81 матче за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ, а также сделал 1 результативную передачу в 17 играх плей-офф. Вместе с «Харрикейнз» россиянин завоевал Кубок Стэнли-2026.