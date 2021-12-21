Эрик Фер: «Мы с Демерсом параллельно вели переговоры с «Ак Барсом»

Нападающий Эрик Фер прокомментировал переход в казанский «Ак Барс».

«Я очень рад присоединиться к «Ак Барсу» и готов сделать все, чтобы команда смогла завоевать Кубок Гагарина. Главный тренер объяснил, что ожидает от меня той же игры, которую я показывал в прошлом сезоне — активный силовой хоккей и выход в спецбригадах.

На Кубке Первого канала я жил в одном номере с Джейсоном Демерсом, мы параллельно вели переговоры с «Ак Барсом», обсуждали возможный переход. Решили, что будет классно вместе дальше играть в Казани. Пока я тоже в Швейцарии, буду ждать визу и остальные документы, чтобы быстрее прилететь в Россию.

Я хорошо себя чувствую и готов играть, мне нужно лишь вернуться в игровой ритм, чтобы успевать за всеми событиями на льду", — цитирует игрока сайт казанцев.

Контракт с 36-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2021/22.