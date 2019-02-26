"Барыс" обыграл "Торпедо" в первом матче серии

"Барыс" выиграл у "Торпедо" (4:1) в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей отличились Андре Петерссон, Брэндон Боченски (дважды) и Мэттью Фраттин. У гостей гол в активе Роберта Саболича.
Второй матч пройдет в Астане 28 февраля.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/4 финала
Первый матч
"Барыс" (Астана) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Саболич - 1 (бол.), 12:23 - 0:1. Петерссон - 1 (бол., Михайлис), 39:03 - 1:1. Боченски - 1 (бол., Бойд, Валк), 41:28 - 2:1. Фраттин - 1 (Валк, Боченски), 43:25 - 3:1. Боченски - 2 (Валк, Фраттин), 56:43 - 4:1.
Вратари: Карлссон - Браст.
Штраф: 10 - 12.
Броски: 35 (11+11+13) - 19 (3+9+7).
Судьи: Бондарь, Соин.
26 февраля. Астана. "Барыс-Арена".
Счет в серии: 1-0.
Все о КХЛ – здесь.