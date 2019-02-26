"Барыс" обыграл "Торпедо" в первом матче серии

"Барыс" выиграл у "Торпедо" (4:1) в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей отличились Андре Петерссон, Брэндон Боченски (дважды) и Мэттью Фраттин. У гостей гол в активе Роберта Саболича.

Второй матч пройдет в Астане 28 февраля.

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Первый матч

"Барыс" (Астана) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Саболич - 1 (бол.), 12:23 - 0:1. Петерссон - 1 (бол., Михайлис), 39:03 - 1:1. Боченски - 1 (бол., Бойд, Валк), 41:28 - 2:1. Фраттин - 1 (Валк, Боченски), 43:25 - 3:1. Боченски - 2 (Валк, Фраттин), 56:43 - 4:1.

Вратари: Карлссон - Браст.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 35 (11+11+13) - 19 (3+9+7).

Судьи: Бондарь, Соин.

26 февраля. Астана. "Барыс-Арена".

Счет в серии: 1-0.

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