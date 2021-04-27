«Авангард» продает билеты на шестой матч серии с ЦСКА по цене от 20000 до 55000 рублей
21:28
«Авангард» установил высокие цены на билеты на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА, чтобы обезопасить себя от перекупщиков, сообщает «Омск-информ».
По информации источника, болельщики, которые ранее были зарегистрированы на сайте «Авангарда», могли купить билеты по цене от 2 000 до 5 500 рублей. Но для тех, кто никогда не покупал билеты на хоккей через сайт «Авангарда», один билет на финал будет стоить от 20 000 до 55 000 рублей.
«Ястребы» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Балашихе 28 апреля. Если команда Боба Хартли одержит победу, то завоюет Кубок Гагарина.
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