Егор Аверин остался в «Локомотиве»

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным, сообщает официальный сайт команды 27 апреля. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

? ХК «Локомотив» достиг договорённости о продлении контракта с нападающим Егором Авериным. Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона 2021/2022. pic.twitter.com/zSj3NHiwjV — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) April 27, 2021

31-летний Аверин провел большую часть карьеры в «Локомотиве», а до этого выступал за «Авангард». Всего в КХЛ он сыграл 612 матчей и набрал 257 (125+132) очков.