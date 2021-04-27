Егор Аверин остался в «Локомотиве»
16:50
«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным, сообщает официальный сайт команды 27 апреля. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.
31-летний Аверин провел большую часть карьеры в «Локомотиве», а до этого выступал за «Авангард». Всего в КХЛ он сыграл 612 матчей и набрал 257 (125+132) очков.
Дополнительная информация:
https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Sohranjaem-kostjak-7728
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