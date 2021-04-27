Петер Регин покинет «Йокерит» и продолжит карьеру в Швейцарии
21:51
Швейцарский клуб «Амбри-Пиотта» объявил о подписании контракта с датским нападающим Петером Региным, который ранее выступал за «Йокерит». Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона-2021/2022, сообщает в Twitter команда.
Петер Регин выступал за финский клуб с сезона-2015/2016. В текущем чемпионате КХЛ 35-летний нападающий сыграл 32 матча, забросил семь шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф у датчанина ни одного очка в трех встречах.
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