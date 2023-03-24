Андрей Разин может стать новым главным тренером «Магнитки»

По информации «СЭ», Андрей Разин может стать новым главным тренером «Металлурга». Магнитогорский клуб 23 марта завершил свое выступление в Кубке Гагарина, проиграв «Авангарду» в серии со счетом 0-4.

16 марта специалист объявил о своем уходе из «Северстали» во время на пресс-конференции.

49-летний Разин возглавлял «Северсталь» с 2018 года. Под его руководством клуб два сезона подряд выходил в плей-офф КХЛ, но вылетал в первом раунде.