Гомоляко выразил уверенность, что выбранный на драфте НХЛ Юров останется в «Металлурге»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что нападающий Данила Юров, выбранный в прошлом году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесотой» в первом раунде, должен остаться в магнитогорской команде.

«Мы выйдем тренироваться 27 марта, а кто из игроков останется на следующий год, будем думать в процессе тренировок. Юров, понятно, остается, так как он молодой, по регламенту кроме как в НХЛ он не может никуда уехать от нас. Но мы все думаем, и он, думаю, понимает, что ему надо окрепнуть, стать лидером команды, а потом уже ехать. Думаю, что на следующий год Юров будет полноправным игроком основного состава», — приводит слова Гомоляко ТАСС.

Юров прошлым летом был выбран «Миннесотой» под общим 24-м номером, его контракт с «Металлургом» истечет 30 апреля. В сезоне-2022/23 19-летний форвард в 59 матчах регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) забросил шесть шайб и отдал шесть передач, в плей-офф он провел 11 матчей. Юров является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года.