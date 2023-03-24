Панин заявил, что мечтает покорить Эверест
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о своей мечте покорить Эверест.
«Это только после завершения карьеры можно планировать. В период межсезонья покорить Эверест будет проблематично. Для действующего хоккеиста это нереально, как и бегать марафоны, и триатлоны. Надо понимать, что подготовка к покорению горы в восемь тысяч метров занимает порядка двух месяцев. На такой высоте человеческий организм не функционирует, он начинает выживать. Поэтому основная задача тех людей, которые забираются на Эверест, не умереть. Не покорить вершину, а просто не умереть. Но это в будущем, не сейчас. Так же как и триатлон. Это все ведь про преодоление себя, проверка физических и ментальных возможностей», — приводит слова Панина Sport24.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
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25.03
|24.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
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