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Сегодня, 14:09

Панин заявил, что мечтает покорить Эверест

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о своей мечте покорить Эверест.

«Это только после завершения карьеры можно планировать. В период межсезонья покорить Эверест будет проблематично. Для действующего хоккеиста это нереально, как и бегать марафоны, и триатлоны. Надо понимать, что подготовка к покорению горы в восемь тысяч метров занимает порядка двух месяцев. На такой высоте человеческий организм не функционирует, он начинает выживать. Поэтому основная задача тех людей, которые забираются на Эверест, не умереть. Не покорить вершину, а просто не умереть. Но это в будущем, не сейчас. Так же как и триатлон. Это все ведь про преодоление себя, проверка физических и ментальных возможностей», — приводит слова Панина Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-24-panin-zadacha-tekh-kto-zabirayetsya-na-everest-ne-umeret-takaya-tsel-u-menya-yest
Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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Авангард - Металлург
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СКА - Торпедо
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
3 - 1
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1/4 финала конференции
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
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3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
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5. Авангард - Сибирь
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Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
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Ак Барс - Нефтехимик
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4 - 2
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
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4 - 1
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
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Ак Барс – Адмирал
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