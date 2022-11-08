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Сегодня, 14:49

«Адмирал» обыграл СКА и прервал 9-матчевую беспроигрышную серию питерцев

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Адмирал»

«Адмирал» обыграл СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе хозяев отличились Дмитрий Саюстов, Иван Емец и Рудольф Червены (в пустые ворота). Единственную шайбу гостей забросил Никита Гусев.

«Адмирал» прервал 9-матчевую беспроигрышную серию СКА. Команда из Владивостока поднялась на четвертое место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 28 матчах.

СКА сохраняет лидерство в таблице Западной конференции с 51 очком в 28 матчах. Команда Романа Ротенберга потерпела третье поражение в сезоне-2022/23.

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«Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Саюстов — 1 (Гареев), 16:22 — 1:0. Емец — 2 (А.А. Шевченко, Шэн), 36:23 — 2:0. Гусев — 2 (Пыленков, Педан), 53:32 — 2:1. Червены — 7 (п.в., Елисеев, Криштоф), 58:43 — 3:1.

Вратари: Серебряков — Самонов (49:13 — 50:03, 56:34 — 58:43, 58:58).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (9+12+8) — 47 (18+9+20).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

8 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.

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Амур – Динамо М
 2 : 1
8.11 12:30
Адмирал – СКА
 3 : 1
8.11 16:30
Барыс – Витязь
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