«Адмирал» обыграл СКА и прервал 9-матчевую беспроигрышную серию питерцев
«Адмирал» обыграл СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
В составе хозяев отличились Дмитрий Саюстов, Иван Емец и Рудольф Червены (в пустые ворота). Единственную шайбу гостей забросил Никита Гусев.
«Адмирал» прервал 9-матчевую беспроигрышную серию СКА. Команда из Владивостока поднялась на четвертое место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 28 матчах.
СКА сохраняет лидерство в таблице Западной конференции с 51 очком в 28 матчах. Команда Романа Ротенберга потерпела третье поражение в сезоне-2022/23.
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«Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Саюстов — 1 (Гареев), 16:22 — 1:0. Емец — 2 (А.А. Шевченко, Шэн), 36:23 — 2:0. Гусев — 2 (Пыленков, Педан), 53:32 — 2:1. Червены — 7 (п.в., Елисеев, Криштоф), 58:43 — 3:1.
Вратари: Серебряков — Самонов (49:13 — 50:03, 56:34 — 58:43, 58:58).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 29 (9+12+8) — 47 (18+9+20).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
8 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.
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|9
|17
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|16
|21
|8.11
|12:00
|
Амур – Динамо М
|2 : 1
|8.11
|12:30
|
Адмирал – СКА
|3 : 1
|8.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|8.11
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
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