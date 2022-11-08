Московское «Динамо» проиграло «Амуру» на выезде

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«Амур» обыграл московское «Динамо» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев отличились Сергей Лапин и Денис Вихарев, единственная шайба гостей на счету Дмитрия Рашевского.

«Динамо» потерпело второе поражение подряд, команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 36 очками в 28 матчах.

«Амур» занимает 10-ю строчку в таблице Восточной конференции с 22 очками в 26 играх.

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«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Рашевский — 11 (О`Делл, Арт.А. Волков), 18:45 — 0:1. Лапин — 1 (Барулин, Йордан), 22:40 — 1:1. Вихарев — 1 (Дубакин, Дрозг), 24:51 — 2:1.

Вратари: Калниньш (Аликин, 48:49) — К.Л. Волков (58:58).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 23 (9+9+5) — 32 (10+9+13).

Судьи: Соин, Щенев.

8 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 4178 зрителей.