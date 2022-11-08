Московское «Динамо» проиграло «Амуру» на выезде
«Амур» обыграл московское «Динамо» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев отличились Сергей Лапин и Денис Вихарев, единственная шайба гостей на счету Дмитрия Рашевского.
«Динамо» потерпело второе поражение подряд, команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 36 очками в 28 матчах.
«Амур» занимает 10-ю строчку в таблице Восточной конференции с 22 очками в 26 играх.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Рашевский — 11 (О`Делл, Арт.А. Волков), 18:45 — 0:1. Лапин — 1 (Барулин, Йордан), 22:40 — 1:1. Вихарев — 1 (Дубакин, Дрозг), 24:51 — 2:1.
Вратари: Калниньш (Аликин, 48:49) — К.Л. Волков (58:58).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 23 (9+9+5) — 32 (10+9+13).
Судьи: Соин, Щенев.
8 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 4178 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|27
|25
|2
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|28
|16
|12
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|5
|Адмирал
|27
|14
|13
|32
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|10
|Амур
|26
|9
|17
|22
|11
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|8.11
|12:00
|
Амур – Динамо М
|2 : 1
|8.11
|12:30
|
Адмирал – СКА
|- : -
|8.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|8.11
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|8.11
|19:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -