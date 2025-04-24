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Сегодня, 01:31

Швеция разгромила Швейцарию на юниорском чемпионате мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Швеции выиграла у команды Швейцарии в матче юниорского чемпионата мира — 10:3.

Шведы лидирует в группе B с 3 очками. Швейцарцы — последние (0 очков).

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Швеция U18 — Швейцария U18 — 10:3 (2:0, 4:1, 4:2)

Голы: Экберг — 1 (Гастрин, Бумедин), 11:21 — 1:0. Нильсон — 1 (Генборг, Вахлунд), 11:30 — 2:0. Шенк — 1 (бол., Аэшлиманн, Нойеншвандер), 24:08 — 2:1. Экберг — 2 (бол., Клингселл), 30:33 — 3:1. Бумедин — 1 (Ихс Возняк, Экберг), 32:14 — 4:1. Гастрин — 1 (бол.), 33:15 — 5:1. Ихс Возняк — 1 (бол., Новотны), 37:08 — 6:1. Шенк — 2 (бол., Ван дер Кайч, Нойеншвандер), 40:47 — 6:2. Гастрин — 2 (Новотны, Бумедин), 42:07 — 7:2. Экберг — 3 (Бумедин), 47:41 — 8:2. Трокслер — 1, 52:24 — 8:3. Стенберг — 1 (Клингселл), 53:25 — 9:3. Экберг — 4 (Ихс Возняк), 57:56 — 10:3.

Вратари: Харенгстам — Бирхлер.

Штраф: 12 — 20.

Броски: 47 (14+16+17) — 26 (9+7+10).

Судьи: Бурзмински, Янг.

23 апреля. Фриско. «Комерика-центр».

Хоккей
Сборная Швейцарии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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