Сегодня, 19:28

Ротенберга могут наказать за нецензурную лексику на матче детских команд

Алина Савинова
Роман Ротенберг.
Фото ХК «Красная машина Юниор»

Федерация хоккея Москвы (ФХМ) сообщила, что вынесет на заседание спортивно-дисциплинарного комитета поведение главного тренера «Красной машины Юниор» Романа Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детских команд.

15 ноября во время игры первенства Москвы среди хоккеистов 2014 года рождения против АКМ (1:5) Ротенберг в грубой форме отреагировал на травму игрока своей команды Артема Султангареева. В распоряжении ФХМ имеется видеозапись соответствующего поведения 44-летнего специалиста.

«Поведение главного тренера команды «Красная машина Юниор» Романа Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детской команды (видеозапись имеется в составе ФХМ), будет вынесено на заседание спортивно-дисциплинарного комитета», — говорится в заявлении ФХМ в Telegram-канале.

Пресса обвинила арбитров матча и бригаду скорой медицинской помощи в отсутствии быстрой реакции на столкновение игрока с бортом. В ФХМ подчеркнули, что судьи (Артем Соседко, Иван Рогачев и Александр Исрафилов) действовали «в полном соответствии с правилами игры в хоккей, должностными инструкциями и неписаными правилами о человеческом участии и взаимопомощи».

Источник: https://t.me/fhmoscow/8833
  • ЗГ из БАНИ

    Все,пора переводить ко взрослым!Либо в футбол,либо в хоккей!)

    18.11.2025

  • _Mike N_

    присудят Роме штраф - аж целую тысячу рублей !:laughing::laughing::laughing:

    18.11.2025

  • Владислав

    Вы фсе врёте. Это не РоРо, это дипфейк. Рома и слов то таких не знает))

    18.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Суомское быдло везде быдлой будет.

    18.11.2025

