Сборная США победила Словакию в матче за третье место юниорского ЧМ-2025

Сборная США в матче за третье место юниорского чемпионата мира-2025 обыграла в овертайме Словакию со счетом 4:3.

В составе американцев отличились Блэйк Фиддлер, Джейкоб Квасницка, Коул Маккиннни и Бенжамин Кеван. У словаков дубль оформил Михал Шврчек, еще один гол на счету Яна Чована.

В финале сборная Канады встретится со Швецией. Встреча пройдет 4 мая и начнется в 3:00 мск.

Юниорский чемпионат мира

Матч за 3-е место

США U18 — Словакия U18 — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

Голы: Фиддлер — 1 (Барнетт, Мур), 11:53 — 1:0. Шврчек — 1 (Чован, Радивоевич), 35:38 — 1:1. Шврчек — 2 (Кажда, Чован), 37:29 — 1:2. Квасницка — 1 (Мур), 41:13 — 2:2. Маккинни — 1 (бол., Мур, Бракко), 52:34 — 3:2. Чован — 2 (Лисы, Кажда), 53:13 — 3:3. Кеван — 1 (Берчайлд, Линдберг), 65:37 — 4:3.

Вратари: Куинлэн — Прадель.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (14+6+11+2) — 26 (8+13+4+1).

Судьи: Вуоренхеймо, Магнуссон.

3 мая. Фриско. «Комерика-центр».