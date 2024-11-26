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Сегодня, 10:40

Десятилетние хоккеисты устроили семь драк по ходу матча на турнире в Екатеринбурге

Алина Савинова
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Игроки «Трактора» и «D13-Юность» подрались во время матча на турнире в Екатеринбурге.
Фото Скриншот трансляции

Между хоккеистами челябинского «Трактора» и «D13-Юность» произошла массовая драка на турнире Tamic Energy в Екатеринбурге.

В конце матча судьям пришлось несколько раз разнимать десятилетних игроков. На последней минуте хоккеист «Юности» сбил соперника с ног и начал избивать его. Пострадавший в драке подросток покинул лед с помощью своих партнеров.

Спустя несколько секунд началась еще одна потасовка, в ходе которой игроки дрались один на один. После этого матч еще несколько раз прерывался из-за неспортивного поведения юных спортсменов. Последние 47 секунд игрового времени доигрывали 7 минут. Всего за встречу произошло семь драк.

В этой игре победу одержал челябинский «Трактор» со счетом 6:3.

Хоккей
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