4 мая, 05:36

Сборная Канады разгромила Швецию и стала победителем юниорского ЧМ-2025

Сергей Разин
корреспондент

Сборная Канады в финале юниорского чемпионата мира-2025 обыграла Швецию со счетом 7:0.

Отличились Хави Вильнев, Брэди Мартин, оформивший дубль, Джексон Смит, Итан Цата, Брэйден Кутс и Джек Несбитт. После второго периода шведы сменили вратаря при счете 5:0.

Сборная Канады в шестой раз стала победителем юниорского ЧМ, Швеция в седьмой раз завоевала серебро. В матче за бронзу США обыграли Словакию (4:3 ОТ).

Юниорский чемпионат мира

Финал

Канада U18 — Швеция U18 — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Голы: Вильнев — 2, 4:06 — 1:0. Мартин — 1 (Решни, Бошесне), 12:31 — 2:0. Смит — 2 (Кацин), 24:56 — 3:0. Цата — 1 (Киндел), 29:35 — 4:0. Мартин — 2 (Несбитт, Верхоф), 32:54 — 5:0. Кутс — 1 (Хопкинс, Шмидт), 41:12 — 6:0. Несбитт — 2 (бол., Киндел, Хьюэн), 52:33 — 7:0.

Вратари: Иванкович — Харенгстам (Гус, 40:00).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 42 (20+10+12) — 28 (9+12+7).

Судьи: Бурзмински, Ондрачек.

4 мая. Фриско. «Комерика-центр».

Сборная Канады по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вопрос совсем в другом: каким образом каждый из нас видит исполнение этого желания

    04.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Лучшим образом ты не мог подтвердить мое предположение

    04.05.2025

  • Max Zherbunov

    Видимо присутствует некий негатив у данных граждан. Причём в случае с ухилянтами - всё понятно, и к ним, как у них говорится, "нэма пытаннь"..)

    04.05.2025

  • Упёртый русский

    А, так ты - недобиток? Теперь понятно, какой ты инопланетный...

    04.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А в чем?

    04.05.2025

  • Max Zherbunov

    Судя по смакованию факта неучастия и изливающейся при этом одной небезызвестной пахучей субстанции - дело не в хотении..)

    04.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    мы бы хотели, чтобы участвовали. вы нет?

    04.05.2025

  • Max Zherbunov

    Для отважных релокантов и потужных ухилянтов, вся соль не в том, что Канада Швецию разгромила, а то что российская и белорусская сборные не участвовали. Ну а х..ле вы хотели -то)

    04.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Для всех, кроме россиян и белорусов. Если для вас все остальные букмекеры, то да

    04.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    хлеб с маслицом кушаете, пока другие за ваши идеи умирают?

    04.05.2025

  • cермЯга

    Ярмарка для агентов НХЛ

    04.05.2025

  • 804alex

    Надо нашу юниорскую сборную тоже поручить Ротенбергу и организовать суперсерию с белорусами... Ой, нет, уже только с казахами...

    04.05.2025

  • Спринт

    Шведы в матче против США умудрились "выпрыгнуть" из весьма больших хоккейных трусов. Но к матчу с Канадой снова в них (вестимо - в трусы) не попали. А безтрусных скандинавских викингов канадцы взяли тёплёнькими. Лучше было бы финал Канада- США посмотреть.

    04.05.2025

  • с Урала

    вы кусаете американский вялый

    04.05.2025

  • с Урала

    иди клубнику собирай

    04.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    согласен, не при нашей жизни, ну так другие порадуются

    04.05.2025

  • с Урала

    и что? Ну победим позже, что говорить будешь?

    04.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Некоторые полагают, что это они локти кусают)

    04.05.2025

  • Павел Леонидович

    ну стала и стала... пофиг

    04.05.2025

  • Dexterous

    Да ладно - наши юниоры куда сильнее. Особенно те из ночной лиги! А Роман бы вообще лакроссом 7 шайб Канаде мог забить!

    04.05.2025

  • Топотун

    Курни руйца, бомжик. Дам 100 гривен.

    04.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Почему-то совсем не интересно кто там и что выиграл.

    04.05.2025

  • Топотун

    Поднадоели уже.

    04.05.2025

  • Грег Хаус

    Ещё спрашиваете

    04.05.2025

  • Горын

    Кто это мы?

    04.05.2025

  • Грег Хаус

    Хватит страдать ерундой - наш главный соперник Белорусы

    04.05.2025

  • fktrc

    завидуем молча!

    04.05.2025

  • Коэн-Цедек

    Колхоз "20 лет без урожая".

    04.05.2025

  • Коэн-Цедек

    +1 Все равно почти 20 лет не побеждали на этих соревнованиях.

    04.05.2025

  • Коэн-Цедек

    Мы бы им дали, eсли бы они нас догнали!

    04.05.2025

  • Подниматель Пингвинов

    Наша юниорская сборная чемпионат не выигрывала, если не ошибаюсь, с 2007 года.

    04.05.2025

  • Грег Хаус

    А мы локти кусаем

    04.05.2025

  • Александр Николаев

    Да

    04.05.2025

  • Василий Любимов

    И для кого эти соревнования? Может для Букмекеров?

    04.05.2025

  • Василий Любимов

    Это само сабой

    04.05.2025

  • kolos249

    Да и пох!

    04.05.2025

  • МаратХ

    Без участия наших нейтральных хоккеистов победа Канады не легитимна. Пусть самый справедливый Басманный суд отменит победу сборной Канады

    04.05.2025

    • Сборная США победила Словакию в матче за третье место юниорского ЧМ-2025

    Юниорская сборная России обыграла молодежную сборную Белоруссии в матче Кубка Будущего

