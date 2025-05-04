Сборная Канады разгромила Швецию и стала победителем юниорского ЧМ-2025

Сборная Канады в финале юниорского чемпионата мира-2025 обыграла Швецию со счетом 7:0.

Отличились Хави Вильнев, Брэди Мартин, оформивший дубль, Джексон Смит, Итан Цата, Брэйден Кутс и Джек Несбитт. После второго периода шведы сменили вратаря при счете 5:0.

Сборная Канады в шестой раз стала победителем юниорского ЧМ, Швеция в седьмой раз завоевала серебро. В матче за бронзу США обыграли Словакию (4:3 ОТ).

Юниорский чемпионат мира

Финал

Канада U18 — Швеция U18 — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Голы: Вильнев — 2, 4:06 — 1:0. Мартин — 1 (Решни, Бошесне), 12:31 — 2:0. Смит — 2 (Кацин), 24:56 — 3:0. Цата — 1 (Киндел), 29:35 — 4:0. Мартин — 2 (Несбитт, Верхоф), 32:54 — 5:0. Кутс — 1 (Хопкинс, Шмидт), 41:12 — 6:0. Несбитт — 2 (бол., Киндел, Хьюэн), 52:33 — 7:0.

Вратари: Иванкович — Харенгстам (Гус, 40:00).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 42 (20+10+12) — 28 (9+12+7).

Судьи: Бурзмински, Ондрачек.

4 мая. Фриско. «Комерика-центр».