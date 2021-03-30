ЦСКА не смог выйти в четвертьфинал Лиги Европы

Мужской ЦСКА уступил датскому клубу ГОГ в ответном матче 1/8 финала Европейской лиги (30:35) и завершил выступление в турнире. Об итогах еврокампании и причинах поражения рассказал вратарь красно-синих Виктор Киреев.

— После первого матча в Гудме ЦСКА сохранял все шансы на выход в следующую стадию турнира. Но в домашнем матче все пошло не по плану. Неудачная игра в обороне — один из решающих факторов нашего поражения, — поделился Киреев. — Датчане с помощью стяжек и быстрого движения мяча раз за разом оказывались на убойных позициях. Нашим соперникам хватило умения не разбрасываться такими моментами. Для нас еврокампания завершена. Я считаю, что ЦСКА показал неплохой результат, учитывая отсутствие нескольких ключевых игроков команды. Ребята в каждом матче бились до конца, не опускали руки даже в сложные моменты, прикладывали максимум сил для достижения результата. За это я благодарен своим партнерам! Будем набираться опыта, работать над слабыми местами, чтобы в будущем улучшить результат. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду в Москве! Было приятно играть в такой атмосфере, которая была в матче против датчан.

Следующий матч армейский клуб сыграет 3 апреля в Москве. За путевку в «Финал четырех» Кубка России ЦСКА поборется со ставропольским «Виктором». (Александр Акимов)