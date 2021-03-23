ЦСКА проиграл первый матч в 1/8 финала Лиги Европы

ЦСКА в первом матче 1/8 финала Лиги Европы уступил датскому клубу ГОГ (31:33). О ходе матча рассказал самый результативный игрок в составе красно-синих Михаил Виноградов (7 голов).

— Хоть ЦСКА и не смог победить, исход матча можно назвать положительным. Не стоит забывать, что дальше в турнире пройдет сильнейший не по итогу одной игры, а по результатам двухматчевого противостояния, — сказал Виноградов. — В обоих таймах мы действовали на равных с датчанами, просто где-то теряли концентрацию, допускали ошибки. Во второй половине матча нам помог Виктор Киреев, который сумел сделать несколько классных сэйвов. За несколько минут до финального свистка ЦСКА удалось сравнять счет, но удержать ничью не вышло — подвела реализация. Два мяча разницы после выездной игры — это то, с чем можно работать. Мы понимаем, что есть моменты, над которыми нужно работать. Например, над плотной защитой и переходом в быстрые контратаки. ЦСКА настроен дать бой в Москве и сделать все возможное для продолжения борьбы в Евролиге.

Ответный матч противостояния ЦСКА — ГОГ пройдет в московском ДС «Динамо» на Лавочкина 30 марта. (Александр Акимов)