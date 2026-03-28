Сегодня, 08:54

Гольфист Вудс был арестован за вождение в нетрезвом виде

Сергей Ярошенко

Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом виде и доставлен в тюрьму округа Мартин, сообщает Reuters.

По информации источника, 50-летний спортсмен отказался от сдачи анализа мочи, несмотря на признаки отклонения его состояния от нормы. Тест на алкоголь не выявил следов опьянения, поэтому предполагается, что Вудс принимал наркотики или средства для медикаментозного лечения.

Отмечается, что Вудс проведет в тюрьме минимум восемь часов, ему предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде, нанесении ущерба имуществу и отказе пройти законную проверку.

Ранее Вудс стал участником аварии, в результате которой он перевернулся в своем автомобиле. Американец пытался пытался обогнать грузовик с прицепом его, но потерял управление.

За карьеру на счету Вудса 15 побед на турнирах «Большого шлема», а также 82 победы на турнирах PGA Tour.

гольф
Тайгер Вудс
Кузнецов дисквалифицирован, Буше начал жаловаться
Кузнецов дисквалифицирован, Буше начал жаловаться
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
СКА горит ЦСКА 0-2, Ларионов на грани отставки
СКА горит ЦСКА 0-2, Ларионов на грани отставки
Почему Рид Буше уехал из «Автомобилиста» домой
Почему Рид Буше уехал из «Автомобилиста» домой
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Нужно ли отдавать детей в спорт? Алексей Столяров и Вера Бондарева — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Нужно ли отдавать детей в спорт? Алексей Столяров и Вера Бондарева — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Ак Барс» победил, «Нефтехимик» готов к сенсации
«Ак Барс» победил, «Нефтехимик» готов к сенсации
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Анонс плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
