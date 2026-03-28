Гольфист Вудс был арестован за вождение в нетрезвом виде

Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом виде и доставлен в тюрьму округа Мартин, сообщает Reuters.

По информации источника, 50-летний спортсмен отказался от сдачи анализа мочи, несмотря на признаки отклонения его состояния от нормы. Тест на алкоголь не выявил следов опьянения, поэтому предполагается, что Вудс принимал наркотики или средства для медикаментозного лечения.

Отмечается, что Вудс проведет в тюрьме минимум восемь часов, ему предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде, нанесении ущерба имуществу и отказе пройти законную проверку.

Ранее Вудс стал участником аварии, в результате которой он перевернулся в своем автомобиле. Американец пытался пытался обогнать грузовик с прицепом его, но потерял управление.

За карьеру на счету Вудса 15 побед на турнирах «Большого шлема», а также 82 победы на турнирах PGA Tour.