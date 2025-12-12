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12 декабря 2025, 22:40

Алексей Жарич: «Скоро вы увидите на экипировке наших ведущих молодых гольфистов известные иностранные бренды»

Алексей Жарич.

Первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич подвел итоги года.

— Мы поставили цель выводить наших молодых гольфистов на европейский и мировой уровень, так как мы помогли выйти Наталье Гусевой, вложив в это большие средства спонсоров, — приводит слова Жарича портала Golf.ru. — Сегодня Наташа уже в «свободном» плавании и может обходится без нашей финансовой поддержки, как профессионал высочайшего уровня. Поэтому наши возможности, наши партнеры спонсоры как российские так и международные будут работать с гольфистами следующего поколения. Для того, чтобы они успешно выступали как на российских соревнованиях, так и использовали максимальные возможности для выхода в международные туры.

Федерация гольфа Московской области плотно общается с бизнесом ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая. Понятно, что еще пару лет назад это было очень тяжело, но на 2026 год у нас большие планы. Думаю, скоро вы увидите на экипировке наших ведущих молодых гольфистов известные иностранные бренды, — добавил Жарич.

Также первый вице-президент Федерации гольфа Московской области рассказал о выходе гольфа на азиатский рынок.

— Это наша цель. Мы начинаем, например, с января популяризацию нашей звездочки Алисы Молокановой в Китае. Специальное агенство будет вести ее аккаунты в китайских соцсетях, Алиса очень популярна у китайских поклонников гольфа, — отметил он.

Источник: Golf.ru
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