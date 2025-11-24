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24 ноября 2025, 12:55

Российская гольфистка Молоканова выиграла турнир Tommy Fleetwood International в Рас-эль-Хайме

Алиса Молоканова стала победителем турнира Tommy Fleetwood International в Рас-эль-Хайме.
Фото Golf.ru

Российская гольфистка Алиса Молоканова одержала победу на втором турнире серии Tommy Fleetwood International в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

В последний день соревнований спортсменка показала результат «-5» и опередила соперниц Алайну Рафик и Анураду Чаудури, с которыми делила лидерство перед заключительным раундом.

В турнире приняли участие еще три россиянки: Дарья Булычева заняла шестое место, Александра Сивова стала восьмой, а Кристина Корнеева — 18-й.

Итоги соревнований прокомментировал член исполкома Ассоциации гольфа России, первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.

«В прошлом году на легендарном поле Jumeirah Golf Estate в Дубае Алиса завоевала бронзовую медаль, а в этом сезоне на том же престижном турнире она уже стала серебряным призером. Сегодня же благодаря великолепной игре и уверенной лидерской позиции, захваченной еще во втором раунде, Алиса одержала безоговорочную и убедительную победу с отрывом пять очков. Для сборной команды Московской области Алиса Молоканова — яркая надежда на олимпийское будущее России!» — заявил Жарич.

Tommy Fleetwood International Pathway — юниорская серия из трех турниров, первый из которых состоялся в октябре в Дубае. Третий и заключительный из них пройдет в феврале в Абу-Даби.

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