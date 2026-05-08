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8 мая, 17:15

В Подмосковье пройдет турнир по гольфу среди школьных команд

Кристина Гергис
Автор
Девушка с клюшкой для гольфа на поле
Фото Aksonov, iStock

13 мая 2026 года в Дмитрове пройдет десятый турнир по гольфу среди школьных команд подмосковья — «Лига будущих чемпионов».

В этом году мероприятие выйдет за рамки традиционных соревнований юных спортсменов. Помимо состязаний школьников, гостей ждет межклубное соревнование среди пенсионеров.

Кроме того, более 70 преподавателей и наставников примут участие в специализированном мастер-классе по гольфу, который поможет глубже погрузиться в тонкости игры и освоить методику обучения.

Турнир способствует развитию детско-юношеского гольфа в Московской области. Участие в программе педагогов и старшего поколения подчеркивает преемственность традиций и способствует популяризации здорового образа жизни.

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