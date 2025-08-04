Ерошенко и Прохорова стали чемпионами России по гольфу

В Екатеринбурге завершился XXXIV чемпионат России по гольфу. Чемпионами страны стали Егор Ерошенко и Екатерина Прохорова. Серебро у Владимира Осипова и Анны Шульце, бронза досталась Даниилу Ромашкину и Александре Чекалиной.

Первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич прокомментировал итоги турнира.

«Гольфисты сборной Московской области показали высокий класс игры на поле в Екатеринбурге. Очень рад за Егора Ерошенко, который второй год подряд и четвертый в карьере взял титул чемпиона России, причем два раза подряд на разных полях. Это говорит о силе Егора, о его умении читать любое поле. Также отмечу блестящее выступление Анны Шульце, которая в тяжелой борьбе взяла серебро в женском зачете. Отмечу, что скоро сборная Московской области пополнится новыми звездами гольфа, а значит, мы усилим состав и будем настроены на новые победы!» — приводит слова Жарича Федерация гольфа Московской области.