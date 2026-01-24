В Армении назвали необоснованными обвинения Украинской ассоциации футбола после матча на ЧЕ по футзалу

Федерация футбола Армении (ФФА) направила ответное обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с жалобой Украинской ассоциации футбола на игрока сборной Армении Дениса Неведрова, сообщает пресс-служба федерации.

Матч группового этапа чемпионата Европы по футзалу между сборными Армении и Украины состоялся 22 января и завершился победой армянской команды со счетом 2:1. После встречи Украинская ассоциация футбола заявила, что обратилась в УЕФА, обвинив Неведрова в публичном выражении оскорбительного характера и нарушении дисциплинарного кодекса организации. Позднее портал «Трибуна» сообщил об открытии дисциплинарного производства в отношении игрока.

В ФФА отметили, что считают претензии украинской стороны необоснованными. В заявлении армянской федерации говорится, что в письме в УЕФА была изложена версия событий, произошедших до и во время матча, а также представлены соответствующие замечания. Подробности обещано сообщить позднее.

Неведрову 31 год. Он родился в России, в 2021 году получил гражданство Армении и с тех пор выступает за национальную сборную. На клубном уровне футболист играет за «Тюмень».

Чемпионат Европы по футзалу проходит в Латвии, Литве и Словении и завершится 7 февраля.