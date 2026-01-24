Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Уведомления
Главная
Мини-футбол

24 января, 18:17

В Армении назвали необоснованными обвинения Украинской ассоциации футбола после матча на ЧЕ по футзалу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Федерация футбола Армении (ФФА) направила ответное обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с жалобой Украинской ассоциации футбола на игрока сборной Армении Дениса Неведрова, сообщает пресс-служба федерации.

Матч группового этапа чемпионата Европы по футзалу между сборными Армении и Украины состоялся 22 января и завершился победой армянской команды со счетом 2:1. После встречи Украинская ассоциация футбола заявила, что обратилась в УЕФА, обвинив Неведрова в публичном выражении оскорбительного характера и нарушении дисциплинарного кодекса организации. Позднее портал «Трибуна» сообщил об открытии дисциплинарного производства в отношении игрока.

В ФФА отметили, что считают претензии украинской стороны необоснованными. В заявлении армянской федерации говорится, что в письме в УЕФА была изложена версия событий, произошедших до и во время матча, а также представлены соответствующие замечания. Подробности обещано сообщить позднее.

Неведрову 31 год. Он родился в России, в 2021 году получил гражданство Армении и с тех пор выступает за национальную сборную. На клубном уровне футболист играет за «Тюмень».

Чемпионат Европы по футзалу проходит в Латвии, Литве и Словении и завершится 7 февраля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Посол России Ноздрев раскритиковал Японию за позицию по неядерным принципам
Чивич забил ударом в касание, Хиль перекинул мяч через Песьякова, команда Талалаева затоптала самарцев. Что случилось в матче РПЛ «Крылья Советов» - «Балтика»
Евгений Кузнецов подписал однолетний контракт с «Сибирью»
Семью «веселого молочника» Уолкера пока не захотели выдворять из России
«Автодор» восстановил около 3 тыс. км дорог и 70 мостов в новых регионах России
Отец Лионеля Месси умер от тяжелой болезни
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Михайловская
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Михайловская
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Каким должно быть сердце спортсмена
Каким должно быть сердце спортсмена
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Украинцы отказались от рукопожатий с игроками из российских клубов на ЧЕ по футзалу

Сборная Испании в финале чемпионата Европы по футзалу обыграла Португалию
Новости
RSS RSS
Все новости