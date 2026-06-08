Двукратный чемпион России по футзалу «Ухта» приостановил выступление в Суперлиге

Действующий чемпион России по футзалу «Ухта» приостановил выступление в Суперлиге, сообщает президент клуба Виталий Габуев.

«В силу того, что сильно уменьшились количество денег, которые я зарабатываю, и мои возможности финансировать клуб, я принимаю решение приостановить наше участие в Суперлиге и оставить только дублирующий состав в Высшей лиге», — приводит слова Габуева пресс-служба клуба.

4 июня «Ухта» во второй раз в истории стала чемпионом России, обыграв в финальной серии «Тюмень» (4:0). Впервые команда стала чемпионом страны в 2025 году.