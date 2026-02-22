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КПРФ обыграл «Норильский никель» и во второй раз стал обладателем Кубка России по футзалу

Алина Савинова

КПРФ победил «Норильский никель» в финале Кубка России по футзалу сезона-2025/26.

Основное и дополнительное время матча завершились ничьей — 3:3. Голы московской команды забили Сергей Крыкун, Дмитрий Шведко и Гилерме Жуау. У норильчан отличились Жоннас Родригес, Руслан Кудзиев и Артем Антошкин. В серии пенальти КПРФ вырвал победу — 5:4.

КПРФ стал двукратным обладателем Кубка России по футзалу. В прошлом году команда также обыграла в финале «Норильский никель» (7:2).

В декабре КПРФ завоевал Кубок лиги-2025/26, нанеся поражение в решающем матче «Синаре» в дополнительное время со счетом 3:2.

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