Объединение федераций лыжных видов спорта и сноуборда в России завершится в конце мая

Процесс объединения федераций лыжных видов спорта и сноуборда планируется завершить в 20-х числах мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В понедельник депутат Госдумы Дмитрий Свищев был избран главой Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив на этом посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Свищев также единогласно выдвинут на пост президента будущей объединенной федерации.

В ближайшее время Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, сноуборда, фристайла и горнолыжного спорта проведут отчетно-выборные конференции, где проголосуют за вступление в объединенную федерацию. Финальным этапом станет конференция ФЛГР, намеченная на конец мая.

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