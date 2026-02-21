Итальянский фристайлист Деромедис победил в ски-кроссе на домашней Олимпиаде-2026

Итальянский фристайлист Симоне Деромедис стал победителем соревнований в ски-кроссе на Олимпиаде-2026 в Италии.

Второе место занял еще один представитель Италии Федерико Томасони. Третьим стал Алекс Фива из Швейцарии.

Для 25-летнего Деромедиса это первая медаль Олимпийских игр в карьере.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Фристайл

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Мужчины

Ски-кросс

Финал

1. Симоне Деромедис (Италия)

2. Федерико Томасони (Италия)

3. Алекс Фива (Швейцария)

4. Сатоси Фуруно (Япония)

Малый финал

5. Мелвин Чикнаворян (Франция)

6. Тим Гронек (Германия)

7. Флориан Вилмсманн (Германия)